شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط فايلر لمنح رديف الأهلى الفرصة فى المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد رينيه فايلر، المدير الفنى للاهلى رديف الفريق بمنحهم الفرصة خلال الفترة المقبلة بشرط جاهزيتهم فنيا وبدنيا قبل منحهم الضوء الأخضر للمشاركة فى المباريات الرسمية وذلك بداعى تخوفه من إجراء تعديلات كثيرة فى التشكيلة وسقوط الفريق فى فخ الهزائم ما يؤثر سلبا على الحالة المعنوية للاعبين.
وشدد فايلر على لاعبيه بضرورة الفوز فى باقى مباريات الدورى لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولها التاكيد على أحقية الفريق فى التتويج بالدورى قبل نهاية الموسم بـ 7 أسابيع كما أن الفوز سيكون له مردود إيجابى على معنويات اللاعبين قبل معركة الوداد المغربى المقررة يوم 17 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي والتى ستقام فى المغرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط فايلر لمنح رديف الأهلى الفرصة فى المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.