شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط فايلر لمنح رديف الأهلى الفرصة فى المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد رينيه فايلر، المدير الفنى للاهلى رديف الفريق بمنحهم الفرصة خلال الفترة المقبلة بشرط جاهزيتهم فنيا وبدنيا قبل منحهم الضوء الأخضر للمشاركة فى المباريات الرسمية وذلك بداعى تخوفه من إجراء تعديلات كثيرة فى التشكيلة وسقوط الفريق فى فخ الهزائم ما يؤثر سلبا على الحالة المعنوية للاعبين.

وشدد فايلر على لاعبيه بضرورة الفوز فى باقى مباريات الدورى لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أولها التاكيد على أحقية الفريق فى التتويج بالدورى قبل نهاية الموسم بـ 7 أسابيع كما أن الفوز سيكون له مردود إيجابى على معنويات اللاعبين قبل معركة الوداد المغربى المقررة يوم 17 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي والتى ستقام فى المغرب.