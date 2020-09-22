شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تحصل على المركز الأول في بطولة الشركات لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن فريق الشركة لكرة اليد حصل على المركز الأول في بطولة الاتحاد العام للشركات والمقامة ببورسعيد.

وأضاف «الشهاوى» أن البطولة شارك به ٨ شركات وهى فريق مياه المنيا وفريق قناة السويس للحاويات وفريق ميناء الإسكندرية وفريق ايسترن كومبانى وفريق السكر والصناعات وفريق النحاس المصرية وفريق غزل المنصورة وفريق الالومنيوم

وأكد «الشهاوى» أن الشركة تشارك في هذه البطولات لتقوية أواصر المحبة بين الشركات ونشر الروح الرياضية والسلوك الرياضي الحضاري بين الجميع.

شركة مياه المنيا