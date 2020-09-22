شكرا لقرائتكم مورينيو: "رغبة" بيل ستعيده إلى الملاعب بأسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يعرف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير متى بالتحديد سيكون لاعبه الجديد غاريث بيل جاهزا للمباريات لكنه قال إن رغبة اللاعب في تمثيل "النادي المحبب لقلبه" قد تزيد سرعة استعادة لياقته.

وانتقل بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد بطل إسبانيا إلى ناديه اللندني السابق يوم السبت لكن توتنهام قال إن اللاعب البالغ عمره 31 عاما سيكون جاهزا فقط بعد فترة التوقف لخوض مباريات دولية في أكتوبر بسبب استمرار تعافيه من إصابة في الركبة.

وقال مورينيو لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد: "لا أعرف متى سيعود غاريث، كل ما أعرفه أن دوافعه عالية، إنه سعيد جدا بالوجود في النادي المحبب لقلبه، وهو سعيد جدا باللعب معنا، وعندما يملك لاعبا مثل هذه الدوافع، فإنه يمكن تقليص فترة التعافي بشكل كبير ويمكن تقليص فترة استعادة الجاهزية للعب، ونحن سعداء جدا بوجوده ومساعدته على العودة إلى المستوى الذي جعله من بين أفضل لاعبي العالم.

ومن المنتظر أن يلعب توتنهام مع ليتون أورينت في الدور الثالث لكأس الرابطة يوم الثلاثاء لكن ثارت شكوك حول إقامة المواجهة بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق المنتمي للدرجة الرابعة بفيروس كورونا.