شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : الأهلى والزمالك أشعلوا أسعار اللاعبين.. وانتهى زمن التوقيع على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى سيف زاهر، ارتفاع أرقام عقود اللاعبين والصفقات بشكل ملحوظ وغير مبرر فى الدورى المصرى، وأشار زاهر فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "وان تو" الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أن الأهلى والزمالك كانا السبب فى إشعال موسم الانتقالات وقال سيف زاهر: الأهلى والزمالك بدأوا المشوار بصفقتى صلاح محسن وعبد الله السعيد، واللاعبين قالوا طالما فى 80 و90 مليون شخلل عشان تعدى.

واصل: إوعوا تصدقوا إننا فى زمن "مضونى على بياض وقعدت أمضى وأنا ببكى"، ماعدش فى ألوان وانتماء ولا أى حاجة وكل واحد بيبص لمصلحته ومستقبله، كل واحد بيدور على عقد فيه ثغره.

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اختتم: حتى المدربين، ماذا يمكن أن يفعل النادى أكثر من شرط جزائى بربع مليون دولار، الأمر أصبح إجباريا ومن يلعب اليوم بالقميص الأبيض غداً يلعب بالقميص الأحمر.

فى سياق آخر، كشف مصدر مقرب من رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى كواليس العرض التركى الذى تلقاه مؤخراً وتم رفضه من إدارة النادى، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وقال المصدر إن العرض كان على سبيل الإعارة لمدة موسم مجاناً، مع وضع بند فى العقد يمنح النادى التركى الأولوية فى شراء اللاعب الدولى، وكشف المصدر أن سبب رفض العرض هو عدم حصول النادى على أى أموال نظير الإعارة من ناحية، كما أن انتقال اللاعب كان سيكون فى الوقت الحالى وبالتالى لن يشارك ربيعة فيما تبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو ما رفضه الجهاز الفنى فى ظل النقص الكبير فى عدد المدافعين حالياً.

واقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.