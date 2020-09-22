شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى أم رضا عبد العال.. من ينتصر فى موقعة استاد القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الكرة المصرية، مواجهة قوية مساء اليوم، فى الجولة الـ29 من بطولة الدورى المصرى على استاد القاهرة، بين فريقى الزمالك وطنطا، وهى ثانى مباريات الأبيض فى ظل قيادة طارق يحيى عقب الرحيل المفاجئ لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، وعلى نفس المنوال يقود رضا عبد العال أبناء السيد البدوى فى ثاني لقاءاته كمدير فني للفريق حيث تعادل فى مباراته الأولى أمام فريق نادى مصر.

مواجهة طارق يحيي أمام رضا عبد العال تمنح اللقاء إثارة وقوة أكثر، نظراً لما يتمتع به كلا المدربين بالأكثر جدلاً فى التحاليل الفنية للمباريات خلال شاشات التليفزيون، خاصة عبد العال الذى يمنح تقييمات أقل من المتوسط للاعبين الكبار فى الأهلى والزمالك خلال مبارياتهم فى الدورى.

خسارة الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام أسوان وتعادل طنطا أمام فريق نادى مصر فى الجولة الماضية، دوافع قوية لدى المديرين الفنين فى تحقيق فوز فى مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاثة، بالإضافة إلى أن طارق يحيى يخشى من تحقيق خساراتين متتالين مع الزمالك وهو لم يحدث للفريق طوال الموسم فضلاً أن الأبيض يريد أن يؤمن على المركز الثانى لضمان الإشتراك فى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل خاصة أن هناك منافسة قوية من بيراميدز والمقاولون العرب، أمام رضا عبد العال موقفه أكثر صعوبة نظراً لموقف الفريق الحرج حيث يدخل طنطا المباراة فى المركز الأخير بالمسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها بالدورى فاز فى مباراتين وتعادل فى 12 وخسر 14، ويحتاج الفريق فى الفوز فى جميع مبارياته القادمة لضمان البقاء فى البطولة دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

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