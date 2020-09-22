شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الاتصالات وديا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين إقامة مباراة ودية أمام فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس المقبل فى تمام الرابعة عصرا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة وذلك فى ختام الأسبوع الأول من المعسكر المفتوح الذى ينتهى بنهايةً الشهر الجارى.

ويتدرب منتخب مصر للشباب على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة ربيع ياسين ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

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كما حرص دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية علي زيارة المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب الوطني لكرة القدم المقام بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، واطمئن المشرف علي المنتخب على إعداد الفريق وتوقيتات المباريات الودية خلال الشهر المقبل وتذليل كل الصعوبات التي تواجه الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين قبل الدخول في معسكر مغلق بداية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا التى تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا، المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021.