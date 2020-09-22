شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يتحدث عن خطأ رمضان صبحى وتجربة كلوب وظلم الجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أن المدرب الألمانى يورجن كلوب يشيد بالنجم المصرى محمد صلاح كثيرًا، وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كلوب نجح في صناعة لاعبين كثيرين مثل ليفاندوفسكي وأوباميانج، وغيرهما من اللاعبين".

وواصل "صلاح لم يكن موفق مع تشيلسي، وبعد رحيله للعب في إيطاليا، وجد فيه كلوب أنه نموذج مثالى ورائع وملتزم وقام بتطوير نفسه بشكل كبير فى المواسم الماضية".

وتابع: "اهتمام كلوب بـ"صلاح" كان مؤثرا فى مسيرة اللاعب، وتجربته معى كانت جيدة، وتحدثت معه من أجل إجراء فترة معايشة".

وأتم: "أتمنى أن تكون تجربة صلاح مع كلوب بداية جيدة للاستعانة بلاعبين مصريين فى الخارج وفى صفوف ليفربول".

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كما أكد محمد زيدان أن الجيل الحالى يضم مواهب جيدة، لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية، وقال: "في 2006-2010 كان هناك استقرار جيد في الكرة المصرية، وكان الدوري قويا، الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب الأزمات العديدة وغياب الجماهير، ثم أزمة كورونا، كل سنة يحدث أزمة جديدة في الرياضة المصرية".

وأضاف: "اللاعبين يتأثرون بكل تلك الأحداث، وهى سبب التراجع الكبير فى الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، الجماهير عرفت الجيل السابق بسبب البطولات التى تم تحقيقها في عهد الكابتن حسن شحاتة".

وأشار محمد زيدان إلى أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحى فى أحد الأندية خارج مصر، وقال: "انتقاله من الأهلى إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".

وأضاف: "عودة رمضان صبحى إلى مصر من الأساس كان قرارا خاطئا، لأن الهدف الأساسى بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبى".