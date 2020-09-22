شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إسلام الشاطر يهوى الصيد و500 جنيه أول راتب يتقاضاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو إسلام الشاطر ظهير أيمن الأهلى الأسبق.

ما هواياتك بعيداً عن كرة القدم؟

الصيد

مع من تلعب البلايستيشن؟

مع أولادى، ويمكن الشىء الوحيد اللى بيهزمونى فيه بجدارة واستحقاق لأنهم احرف منى بمراحل.

ما قيمة أول راتب حصل عليه إسلام الشاطر فى مسيرته؟

500 جنيه وكان فى بداياتى مع نادى الأوليمبى السكندرى.

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هل إسلام الشاطر محب للسينما؟

اه بحب السينما خاصة أن زوجتى تعشق مشاهدة الأفلام.

كيف تتعامل مع المعجبات ؟

عادى، اللى بيحب يجى ويتكلم معايا بتكلم معاه عادى جدا.

إسلام الشاطر شخص هادى ولا عصبى؟

هادى جدا، فأنا بحب أتعامل مع كل الأمور بهدوء وعقلانية للوصول للحل الأمثل.

مين اللى بتاخد رأيه فى اللبس؟

مراتى، وتقريبا هى اللى بتختارلى اللبس.

بتعمل مقالب فى حد ولا بيتعمل فيك؟

أنا راجل جد جدا، لكن أصحابى بيحبوا يعملوا مقالب فيا أثناء رحلات الصيد.