شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يعلن خطة تطوير الرياضة فى مشروع زد بحضور نجوم الرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة أورا العالمية المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن آخر التطورات فى مشروع "زد إيست" بالتجمع الخامس، وآخر المستجدات فى النشاط الرياضى لنادى "زد"، وذلك بحضور المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقارى وأحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة "زد" للاستثمار الرياضى وأنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى وأعضاء مجلس إدارة نادى "زد" الرياضى، وأبرزهم حازم إمام وسيف زاهر، كما حضر أيضا المؤتمر علاء نبيل نجم المقاولون السابق والمشارك فى خطة تطوير قطاع الناشئين فى مشروع زد و هشام حنفي نجم الاهلى السابق و إيهاب لهيطة رئيس النشاط الرياضى.

ومن جانبه أكد نجيب ساويرس أن هدف مشروع زد رياضيا يعتمد على تكرار تجربة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى في نماذج تشرف مصر عالميًا فى خطة مراحل الناشئين، مؤكدا أن زد سيكون له بصمة كبيرة في اكتشاف اللاعبين الناشئين في مصر خلال الفترة المقبلة .

وقال أحمد دياب خلال المؤتمر إنه يوجد خطة شراء فريق فى الممتاز "ب" لتكوين فريق قوى ينافس فى الدورى الممتاز خلال السنوات المقبلة في خطة موضوعة للارتقاء بالرياضة المصرية وزيادة روح التنافسـ مؤكدا أن نادي زد التجمع الخامس به أكثر من 9 لعبات أخرى لأن هدف النادي ليس الاهتمام بكرة القدم فقط، موضحا أن زد هدفه إعداد كوادر رياضية سواء في قطاع الممارسة او قطاع البطولة.

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بينما أكد حازم إمام على وجود خطة لانتقاء الناشئين فى عدد من المحافظات خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم فكر جديد يخدم الرياضة المصرية وتقديم عناصر مهارية تفيد الكرة المصرية وتخرج للاحتراف لرفع راية الكرة المصرية في الخارج مثلما يحدث مع محمد صلاح.

ومن جانبه أكد يهاب لهيطة، رئيس النشاط الرياضي في نادي زد عن خطة النادي في الأنشطة الرياضية وتطوير مواهب جديدة، مؤكدا أن زد سيتعاون في الفترة المقبلة مع أكاديميات كبرى لكرة القدم لتطوير الناشئين، على رأسها دورتموند، وسيتجه لمحافظات لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم.

وقال لهيطة إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أكاديمية زد للاسكواش بجانب الاهتمام بالتنس، و9 ألعاب أخرى.