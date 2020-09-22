الامارات | جمهور الزملك يشمت بمدربه السابق كارتيرون بعد "سداسية" الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزملك يشمت بمدربه السابق كارتيرون بعد "سداسية" الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه عدد من جمهور نادي الزمالك المصري من خلال تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات حادة لمدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع الزمالك و انتقل بشكل مفاجئي إلى تدريب فريق التعاون السعودي الذي يخوض حاليا مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطا آسيا للأندية التي تقام في الدوحة بنظام التجمع.

وبدأ جمهور الزمالك شامتا على كارتيرون بعد تعرض فريقه الجديد التعاون لخسارة تاريخية أمام الشارقة بستة أهداف نظيفة في أول ظهور له معه بعد توليه مهمة تدريبه قادما من الزمالك ، في حين بدأ كارتيرون خلال مباراة فريقه أمام الشارقة عاجزا عن فعل أي شئي لإيقاف سيل الأهداف الغزيرة التي هزته شباك فريقه الجديد التعاون الذي يتذيل ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

وأثارت خطوة إنتقال كارتيرون المفاجئة بترك الزمالك غضب جمهور النادي المصري الذي انتقد باشد العبارات عبر تغريدات له سلوك المدرب الفرنسي وتخليه عن خدمة الزمالك في هذه الأوقات الحاسمة التي يمر بها النادي حاليا .

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ووصف جمهور النادي المصري كارتيرون بالمدرب الهارب والفاشل بعدما تخلى عن فريقه السابق الزمالك في توقت صعب وحساس ، إذ يستعد حاليا لخوض الدور نصف النهائي في دوري أبطال افريقيا

وكان نادي التعاون السعودي رفض في بيان رسمي له إتهامات نادي الزمالك له بتحريض كارتيرون على الرحيل من الزمالك بشكل مفاجئي وفسخ عقده دون أي سابق إنذار.

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