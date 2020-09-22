الامارات | وكيل غاريث بايل: جماهير الريال عاملت النجم الويلزي بطريقة مهينة

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل غاريث بايل: جماهير الريال عاملت النجم الويلزي بطريقة مهينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بايل العائد الى توتنهام الانجليزي على سبيل الاعارة لموسم واحد من ريال مدريد، معاملة جماهير النادي الاسباني تجاه موكله بالـ"مخزية والمهينة"، معتبرا ان بطل اسبانيا لم يعمل على تحسين الامور.

وعاد بايل (31 عاما) الاسبوع الفائت الى توتنهام الذي غادره عام 2013 الى نادي العاصمة الاسبانية بصفقة قياسية عالمية حينها بلغت 85 مليون جنيه استرليتي (109 ملايين دولار). وحقق الجناح الذي ينتهي عقده مع ريال عام 2022، لقب دوري ابطال اوروبا اربع مرات ولقب الدوري المحلي مرتين في مدريد. كما يتصدر قائمة الهدافين البريطانيين في "لا ليغا" عبر التاريخ مع 80 هدفا في 171 مباراة.

الا انه لم يجد مكانا له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لولاية ثانية في العاصمة الاسبانية في مارس 2019 وحاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي الى احد اندية الدوري الصيني، لكن الصفقة الغيت في اللحظة الاخيرة.

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ولم يخض بايل مع ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري المحلي في يونيو الماضي إثر توقف قرابة ثلاثة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعرض لصافرات الاستهجان من جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو".

واعتبر وكيله ان الدولي الويلزي لم يعامل بالاحترام الذي يستحقه، إذ قال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "في رأيي، لم يُعامل بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثير لنادٍ عظيم، والجماهير عاملته بطريقة مهينة". ورغم أنه انضم لموسم واحد على سبيل الاعارة، الا ان بارنيت يأمل في أن يبقى موكله في العاصمة الانجليزية لفترة أطول. وأردف "آمل أن مسألة (العودة الى ريال) لن تحصل. سيحقق النجاحات في توتنهام وسيرغب في البقاء وسيكون من السهل القيام بباقي الامور".

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