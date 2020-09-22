شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الدور النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، التي تستضيفها بريطانيا في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وشهدت البطولة تفوقا كبيرا من الجانب المصري، إذ تأهل محمد الشوربجي، المصنف أول عالميا، بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول، المصنف الخامس، بنتيجة 3/2.

كما تأهل كريم عبدالجواد، المصنف الثالث عالميا، بعد فوزه على مواطنه مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليواجه كل من محمد الشوربجي وكريم عبدالجواد بعضهما البعض في نهائي البطولة.

وتأهلت نور الطيب، المصنفة الرابعة عالميا، للمباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على الإنجليزية سارة جين بثلاثة أشواط مقابل شوط، لتواجه الفرنسية كاميل سيرم، المصنفة الثالثة عالميًا، في النهائي.