شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة بطل الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق نادى مصر الذى يقودة طارق عبد الله، المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة مؤخرا، تدريبات اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الاهلى غدا فى الجولة ال29 للدورى الممتاز وينتظر أن يركز المدير الفنى على بعض الجمل الفنية التى يغرب فى تطبيقها بالمباراة لرغبتة فى تحقيق نتيجة إيجابيه تساعدة فى عملية الهروب من الهبوط.

ويعانى الفريق من سوء النتائج بعد تعادلة السلبى مع طنطا فى الجولة الماضية ليصل الفريق الى النقطة 20 فى المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعكف المدير الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبين لتجنب تكرارها بجانب تحفيز اللاعبين بالجلسات لمطالبتهم بفتح صفحة جديدة والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء.