شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحه يخضع لرابيد تيست استعدادًا لوادى دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه، بقيادة أحمد سامى،فى الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأرزق" والتى تجمع سموحه بنظيره وادى دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد بترو سبورت.

وستنطلق تدريبات الفريق مباشرة عقب انتهاء اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والإدارى من الخضوع لإجراءات تحليل الدم.

وكان مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر قد قرر صرف مكافأة الفوز على المصرى اليوم من أجل رفع الحالة المعنوية قبل المواجهة الصعبة والمرتقبة مع وادى دجلة، خاصة بعد صعود الفريق للمركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام لأول مرة هذا الموسم.

وقد أبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه اريتاحه بعد المتسوى الفنى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبين خلال مواجهة المصرى أمس وقال أن لاعبى فريقه أضاعوا العديد من الفرص خلال المباراة وكان من الممكن مضاعفة النتيجة ولكنه راضى عما قدمه نجوم الفريق خلال هذه المواجهة الشرسة.

وأضاف المدير الفنى قررنا اغلاق صفحة مباراة المصرى والتركيز على مواجهة وادى دجلة الهامة يوم الخميس القادم لأنها مباراة ستكون فى غاية القوة خصوصا فى ظل رغبة دجلة فى الهروب من دوامة الهبوط التى تطارده وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأختتم سامى كلامه نسعى إلى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة فى مباريات الدورى من أجل وضع سموحه فى مكانه الطبيعى بجدول الدورى كأحد الكبار خصوصا فى ظل الدعم الكبير الذى نلقاه من رئيس النادى والذى يقف دائما بقوة خلف الفريق والجهاز الفنى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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