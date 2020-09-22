شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لعماد فتحى لاعب المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع عماد فتحي لاعب خط وسط المصري لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة وذلك للتأكد من مدى إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والذي تعرض له خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام سموحة التى أقميت أمس وانتهت بفوز الأخير بهدفين للاشئ.

كان الدكتور محمود الشحات طبيب المصرى قد أكد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية ، إلا أنه يستوجب تحديد مدى الإصابة للبدء في البرنامج التأهيلي الذي يعود من خلاله اللاعب للتدريبات الجماعية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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