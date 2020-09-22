شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: الإسماعيلى لا يستحق الخسارة من انبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الاسماعيلى على أن الفريق لم يستحق الخسارة من انبى بهدف نظيف ، نظرا للاداء الرائع والروح العالية الذى اتسم بها لاعبو الاسماعيلى طوال أحداث اللقاء .

أضاف أن هناك تحسن ملحوظ فى اداء الفريق خلال مباراة انبى واللقاء السابق أمام المقاولون العرب ، مشيرا بأن المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو وجهازه المعارن أعادوا التنظيم الدفاعى للفريق وأظهر إمكانيات بعض اللاعبين فى مراكز مختلفة ويكفى جرأته بالدفع بخمسة لاعبين من فريق الشباب اليوم فى أرض الملعب .

وطالب ” وحيد ” جماهير الفريق بمساندة اللاعبين خلال اللقاءات القادمة من عمر المسابقة خاصة وأن الفريق يضم أكثر من لاعب شاب ينقصهم بعض الخبرات فقط وسيكون لهم شأن كبير فى كرة القدم المصرية ، وشدد وحيد على جماهير النادى فى كل مكان عدم الانسياق خلف الحملات الممنهجة على مواقع الانترنت والتى تخدم مصالح البعض .

فى النهاية قال أنه لمس روح جديدة بين اللاعبين والجهاز الفنى والمسئولين فى النادى الاسماعيلى مؤكدا بأن مباراة بيراميدز القادمة ستكون نقطة إنطلاقه جديدة للاعبى الفريق وجهازهم الفنى .