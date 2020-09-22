شكرا لقرائتكم خبر عن ريكي بويج لا يرغب في الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن اللاعب الشاب ريكي بويج، لاعب فريق برشلونة الإسباني، لا يرغب في الرحيل عن النادي الكتالوني حالياً، ويرى أن مستقبله يكون داخل البارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن اللاعب الشاب ذهب للمران برفقة والده لإبلاغ إدارة النادي انه لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة وأنه يرغب في الاستمرار.

وأكدت الصحيفة أن بويج تلقى عروضاً مختلفة ولكن اللاعب مقنتع أن برشلونة هو أفضل مكان لتطويره، حيث أكد على رغبته في البقاء مع النادي ومحاولة إقناع المدير الفني الهولندي رونالد كومان ببقاءه مستقبلاً، وقدرته على حجز مكان داخل التشكيلة الأساسية للفريق.

وأوضحت الـ «ماركا»، أنه مه إصرار بويج على البقاء في الفريقن يبدو ان إدارة الفريق الكتالوني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، حسمت قرارها باستمراره ضمن الفريق.