شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. انتقال فيدال لصفوف إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، عن نجاحه في ضم اللاعب أرتورو فيدال إلى صفوفه بعد مغادرته برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتم الاتفاق مقابل مليون يورو يدفعها النادي الإيطالي لبرشلونة، وتمنى الأخير التوفيق لأرتورو فيدال في رحلته الجديدة مع إنتر ميلان والتي ستبدأ خلال الموسم الجاري.
وأكد فيدال في منشور له على موقع الانستجرام أنه شعر بالفخر لارتدائه قميص برشلونة لمدة عامين والتعامل مع فريق رائع، كما أوضح حماسه لبداية تجربة جديدة مع النادي الإيطالي.
يذكر أن صاحب الـ 33 عامًا لعب 96 مباراة مع النادي الكتالوني، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 10 أخرى.
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