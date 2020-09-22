شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع وليد أزارو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسؤولو نادي بيراميدز حقيقة التفاوض مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي.
وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «أزارو لاعب كبير ومهاجم ميز للغاية، ولكن لم نتفاوض معه من قريب أو بعيد».
وواصل: «نتابع عددا كبيرا من اللاعبين داخل وخارج مصر، ولكن لم نحسم أي صفقة حتى الآن بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي».
وأنهى تصريحاته مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مع إيهاب جلال، مشيرًا إلى أنه من أفضل مدربي الدوري المصري.
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