شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شوبير على هجوم مرتضى ضد نجله ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد شوبير على هجوم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نجله مصطفى شوبير، حارس الأهلي. وكان مرتضى هاجم مصطفى شوبير على شاشة قناة الزمالك، بعد بوست كتبه حارس الأهلي عقب تتويج فريقه بالدوري الممتاز. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كنا زمان نقول للكبير حتعمل عقلك بعقل العيال؟.. دلوقتي بنقول للصغيرين، معلش يا بني متعملش عقلك بعقله». وقال مرتضى منصور عن مصطفى شوبير: «ما زلت طفلاً ترتدي حفاضة وتجلس بها على دكة بدلاء الأهلي وإدارة النادي جاملت والدك بتصعيدك»، محذرًا إياه من التحدث عن الزمالك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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