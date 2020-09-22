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حسام البدري يفاضل بين مروان محسن وحسام حسن لمباراتي الفراعنة ضد توجو

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جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للمنتخب بين الثنائي مروان محسن مهاجم الأهلي  وحسام حسن مهاجم سموحة لاختيار لاعب منهما للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 إلي  نوفمبر ويتخلله مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا  2022 التي تستضيفها الكاميرون ،بجانب مصطفي محمد و أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف باناثينكوس اليوناني بعد ظهوره بمستوي مميز مع الفريق اليوناني والفوز معهم بلقب الدوري.

 

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 ويحسم  حسام البدري نهاية شهر اكتوبر المقبل للإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي توجو والتي تتطلب تحقيق الفوز في المباراتين من اجل المنافسة علي التأهل لكأس امم افريقيا 2022 .

 

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

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