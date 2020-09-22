شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طنطا .. اسم المدرب الجديد يسيطر علي الأجواء في معسكر الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين اثناء تناول الأفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الاعلام.

ومن المنتظر ان يعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة للإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا اليوم، قبل التوجه للملعب لخوض المباراة.

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ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية منه بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

ويستمر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى قيادة الفريق فى مباراة الليلة، وحرص طارق يحيى على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، ونسيان هزيمة أسوان الأخيرة، حيث يسعى لتحقيق أول انتصار تحت قيادته، خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة مُهمة فى دورى أبطال أفريقيا، لذا يعتبر الأبيض مبارياته فى الدورى الممتاز خير إعداد لمواجهته المهمة أمام الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام مباراة الذهاف على استاد برج العرب بالإسكندرية، يوم 23 من الشهر نفسه، وسيستعيد الزمالك جهود المغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض فى مواجهة الليلة أمام طنطا بعد غيابه عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف، فيما سيستمر أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى قيادة الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام، عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان الأخيرة وتأكد غيابه عن مباراة اليوم للإيقاف.