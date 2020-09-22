الزمالك ضد طنطا .. 18 معلومة عن مواجهات الأبيض وأبناء السيد البدوي

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد طنطا

الزمالك وطنطا

يشهد ملعب القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء المواجهة الافتتاحية بالجولة رقم 29 بالموسم رقم 61 للدوري الممتاز بين الزمالك وضيفه طنطا بصافرة الحكم أحمد العدوي.ونستعرض موقف طرفي هذا اللقاء هذا الموسم وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما في الدوري على النحو التالي:

1- تأسس الزمالك عام 1911 وشارك في كل مواسم المسابقة منذ انطلاقها عام 1948.

2- تأسس نادي طنطا عام 1920 وتعد هذه المشاركة الخامسة عشرة له في المسابقة منذ تأهله للمرة الأولى موسم 1956-1957.

3- أفضل إنجازات الزمالك الفوز بلقب البطولة 12 مرة أولها موسم 59-60 وأخرها موسم 2014-2015.

4- أفضل مركز حققه فريق طنطا كان الخامس موسم 1960-1961.

5- لعب الزمالك 1613 مباراة طوال تاريخه في الدوري فاز في 960 وتعادل في 411 وخسر 242 مرة وسجل 2702 هدفاً وتلقت شباكه 1210 هدفاً وحصل على 2818 نقطة.

6- خاض فريق طنطا 369 مباراة خلال مسيرته في المسابقة فاز في 86 منها وتعادل في 127 وخسر 156 لقاء وسجل 325 هدفاً واستقبلت شباكه 476 هدفاً وجمع 317 نقطة.

7- 25 مواجهة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري شهدت 21 فوزاً للزمالك مقابل فوز وحيد لطنطا و3 تعادلات أخرها (1 – 1) بالجولة الخامسة موسم 2017 - 2018.

8- سجل الزمالك 58 هدفاً في مرمى طنطا أولها لزامر عزت في الدور الأول موسم 1956- 1957.

9- أحرز فريق طنطا 13 هدفاً في شباك الزمالك أولها لمحمود مصطفى عام 1956.

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10- اللقاء الأول بين الطرفين كان بالجولة الأولى موسم 1956-1957 وفاز الزمالك (3 – 1) بتاريخ 2 سبتمبر 1956.

11- المواجهة الأخيرة بالجولة 12 هذا الموسم موسم وفاز الزمالك بصعوبة (3 – 2) وسجل له عمر السعيد والمغربي محمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو" ولطنطا وليد عادل (هدفين) وأقيم اللقاء في الخامس من يناير الماضي.

12- متوسط الأعمار في الزمالك 25 سنة و9 شهور وأكبر لاعبي الفريق المدافع محمد عبد الشافي (35 سنة).

13- متوسط أعمار طنطا 27 سنة و8 شهور وأكبر اللاعبين الحارس علي فرج (36 سنة).

- القيمة السوقية للزمالك وفقاً لموقع (ترانسفير ماركت) تصل إلى 22.73 مليون يورو أي ما يعادل 420.73 مليون جنيه مصري.

14- القيمة السوقية لفريق طنطا وفقاُ للموقع ذاته تصل إلى 3.70 مليون يورو بما يوازي 68.48 مليون جنيه مصري.

15- الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 28 مباراة فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر 5 وسجل 37 هدفاً وعليه 21.

16- يتذيل طنطا جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة أيضاً فاز في 2 منها وتعادل في 12 وخسر 14 وسجل 16 هدفاً مقابل 44 هدفاً في شباكه.

17- المهاجم الصاعد مصطفى محمد على رأس قائمة هدافي الزمالك برصيد 9 أهداف.

18- إسلام فؤاد في صدارة هدافي طنطا برصيد 4 أهداف يليه عبد الرحمن الدح برصيد 3 أهداف