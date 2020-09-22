شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طنطا .. من ينتصر فى موقعة الليلة.. طارق يحيى أم رضا عبد العال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الكرة المصرية، مواجهة قوية مساء اليوم، لـ أولى جولات الـ 29 من بطولة الدوري المصري على استاد القاهرة، بين فريقي الزمالك وطنطا، وتعد مباراة الفريق الأبيض أمام طنطا هي ثاني مباريات الفريق في ظل قيادة طارق يحيي عقب الرحيل المفاجىء لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، وعلى نفس المنوال يقود رضا عبد العال أبناء السيد البدوى فى ثاني لقائته كمدير فني للفريق حيث تعادل فى مباراته الأولى أمام فريق نادى مصر .

مواجهة طارق يحيي أمام رضا عبد العال يمنح اللقاء اثارة وقوة أكثر ، نظراً لما يتمتع به كلا المدربين بالأكثر جدلاً فى التحاليل الفنية للمباريات خلال شاشات التليفزيون خاصة عبد العال الذى يمنح تقيمات أقل من المتوسط للاعبين الكبار فى الأهلى والزمالك خلال مبارياتهم في الدورى .

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خسارة الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام أسوان وتعادل طنطا أمام فريق نادى مصر في الجولة الماضية ، دوافع قوية لدى المديرين الفنين فى تحقيق فوز فى مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاثة ، بالإضافة إلى أن طارق يحيى يخشى من تحقيق خساراتين متتالين مع الزمالك وهو لم يحدث للفريق طوال الموسم فضلاً أن الأبيض يريد أن يؤمن على المركز الثانى لضمان الإشتراك فى دورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل خاصة أن هناك منافسة قوية من بيراميدز والمقاولون العرب، أمام رضا عبد العال موقفه أكثر صعوبة نظراً لموقف الفريق الحرج حيث يدخل طنطا المباراة فى المركز الأخير بالمسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها بالدورى فاز فى مباراتين وتعادل فى 12 وخسر 14، ويحتاج الفريق فى الفوز فى جميع مبارياته القادمة لضمان البقاء فى البطولة دون النظر لنتائج الفرق الأخرى .

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى للدورى برصيد 55 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق فاز فى 16 وتعادل 7 وخسر 5، أحرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا، وخسر آخر مبارياته أمام أسوان بهدف مقابل لا شىء.

بينما يدخل طنطا المباراة فى المركز الأخير بالمسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها بالدورى فاز فى مباراتين وتعادل فى 12 وخسر 14، أحرز لاعبوه 16 هدفا ومنى مرماه بـ44 هدفا، وتعادل فى آخر مبارياته على ملعبه أمام نادى مصر سلبيا.