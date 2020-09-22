شكرا لقرائتكم محمد زيدان يتحدث عن خطأ رمضان صبحى وتجربة كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن المدرب الألماني يورجن كلوب يشيد بالنجم المصري محمد صلاح كثيرًا، وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" كلوب نجح في صناعة لاعبين كثيرين مثل ليفاندوفسكي وأوباميانج، وغيرهم من اللاعبين".

وواصل:" صلاح لم يكن موفق مع تشيلسي، وبعد رحيله للعب في إيطاليا، وجد فيه كلوب أنه نموذج مثالي ورائع وملتزم وقام بتطوير نفسه بشكل كبير في المواسم الماضية".

وتابع:" اهتمام كلوب بـ "صلاح" كان مؤثر في مسيرة اللاعب، وتجربته معي كانت جيدة، وتحدثت معه من أجل إجراء فترة معايشة"

وأتم: "أتمنى أن تكون تجربة صلاح مع كلوب، تكون بداية جيدة للاستعانة بلاعبين مصريين في الخارج وفي صفوف ليفربول".

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كما أكد محمد زيدان أن الجيل الحالي يضم لاعبين مواهب جيدة، لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية، وقال: "في 2006-2010 كان هناك استقرار جيد في الكرة المصرية، وكان الدوري قوي، الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب الأزمات العديدة وغياب الجماهير، ثم أزمة الكورونا، كل سنة يحدث أزمة جديدة في الرياضة المصرية".

وأضاف: " اللاعبين يتأثرون بكل تلك الأحداث، وهي سبب التراجع الكبير في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، الجماهير عرفت الجيل السابق بسبب البطولات التي تم تحقيقها في عهد الكابتن حسن شحاتة".

وأشار محمد زيدان إلى أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحي في احد الاندية خارج مصر، وقال: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".

وأضاف:"عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرار خاطئ، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".