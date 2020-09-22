موعد مباراة الزمالك ضد طنطا اليوم فى الدوري والقناة الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم فى الدوري والقناة الناقلة



يستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهاءه رسميًا للمرة الـ 42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم فى الدوري والقناة الناقلة



تنطلق مباراة الزمالك وطنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري والقنوات الناقلة



تنقل قنوات أون سبورتس مباراة الزمالك ضد طنطا فى الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري والقنوات الناقلة



ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم فى الدوري والقناة الناقلة



ويستمر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى قيادة الفريق فى مباراة الليلة، وحرص طارق يحيى على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، ونسيان هزيمة أسوان الأخيرة حيث يسعى لتحقيق أول انتصار تحت قيادته خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة مُهمة فى دورى أبطال إفريقيا، لذا يعتبر الأبيض مبارياته فى الدورى الممتاز خير إعداد لمواجهته الهامة أمام الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، فيما تُقام مباراة الذهاف على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 23 من الشهر نفسه، وسيستعيد الزمالك جهود المغربى محمد أوناجم، جناح الأبيض فى مواجهة الليلة أمام طنطا بعد غيابه عن مباراة أسوان الأخيرة للإيقاف، فيما سيستمر أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى قيادة الجبهة اليمنى فى ظل غياب حازم إمام، عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان الأخيرة وتأكد غيابه عن مباراة اليوم للإيقاف.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري .. موعد مباراه الزمالك

ويضم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".خط الدفاع: إسلام جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فىحي – حسام أشرف – أسامة فيصل.خط الهجوم: مصطفى محمد.





التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك

ويعود المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لقائمة الأبيض فى مباراته المقبلة أمام طنطا، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إيقافه عقب تأكد غيابه عن مباراة الزمالك وأسوان التى جمعت بينهما فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب المغربى على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة فريقه الأبيض أمام الانتاج الحربى فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري .. موعد مباراه الزمالك

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد حتى الآن، فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، حيث أكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل، وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري .. موعد مباراه الزمالك

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري المصري فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد طنطا .. موعد مباراة الزمالك يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 51 نقطة ثم المقاولون في المركز الرابع برصيد 49 نقطة. Advertisements

جدول الدوري ترتيب هدافي الدوري المصري .. موعد مباراه الزمالك يتواجد عبد الله السعيد في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدف ثم محمد شريف في المركز الثاني برصيد 11 هدف وسيف الدين الجزيري ومصطفى محمد في المركزين الثالث والرابع برصيد 9 أهداف. موعد مباراه الزمالك .. تطور جديد فى تعاقد دانيال كارينيو مع الزمالك أخطر الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني السابق للنصر والوحدة السعودى، وكيل أعماله، إنه يرغب فى الحصول على راحة قبل خوض تجربة تدريبية جديدة، بعدما أعلن نادي الوحدة السعودي في بيان رسمي فى 18 من شهر أغسطس الماضى عن فسخ التعاقد معه بالتراضي بينهما بصفة ودية، بعدما تولى المدرب الأوروجوياني تدريب الوحدة خلال الصيف الماضي، وقاد الفريق في 24 مباراة بكل المسابقات فاز في 14 وتعادل مباراة وخسر 9. الزمالك ضد طنطا

وعرض وكيل كارينيو، خدماته على مسئولي الزمالك قبل أن يتحدث معه ويخطره المدرب إنه يفضل تأجيل عودته إلى التدريب، لذا وضعته إدارة قلعة ميت عقبة فى قائمة البدائل التي ستكون متاحة حال الحاجة إليها، ووضعت إدارة نادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، على رأس المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لحسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق، خلال الساعات الجارية، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي، وتنتظر الإدارة البيضاء الرد النهائى من فيريرا حول إمكانية توليه قيادة الفريق من عدمه، وذلك فى الساعات الحالية، من أجل حسم ملفه بشكل نهائى حيث طلب المدرب البرتغالي، الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفريق وقائمة اللاعبين من أجل دراستها بصورة كافية قبل اتخاذ قرار خوض المهمة من عدمه. الزمالك ضد طنطا

كما حرصت إدارة الزمالك على وضع السيناريوهات البديلة حال اعتذار فيريرا عن قبول المهمة، والمتمثلة فى الاتفاق مع عدد من المدربين وعلى رأسهم الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودي، إلى جانب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للزمالك بخلاف عدد آخر من المدربين وذلك من أجل إجراء مفاضلة بينهم سريعًا من أجل حسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق والإعلان عنه بشكل نهائي، بعد تفضيل الإدارة البيضاء لعدم استقرار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق، حيث استشعرت إدارة النادى أن المدرب السويسرى يبحث عن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وليس لديه تركيز فى المهمة التى يرغب النادى فى إعادتها من أجلها لذا تم تفضيل توجيه الشكر له. موعد مباراة الزمالك .. حازم إمام : الزمالك يحتاج مدرب بمواصفات خاصة لخلافة كارتيرون يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن الزمالك يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى مدير فنى بمواصفات خاصة بعد رحيل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون من أجل بطولة دورى أبطال أفريقيا ولابد من التفكير عند فى اختيار المدرب والتأنى فى تحديد هويته . الزمالك ضد طنطا

وقال حازم إمام فى تصريح ببرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت أف إم أن الزمالك لن يفكر فى الدورى مطلقا خلال المرحلة المقبلة لأن الأهلى حسم اللقب والزمالك الأقرب للمركز الثانى، و لكن يجب التعاقد مع مدير فنى يعلم كل كبيرة عن بطولة أفريقيا التى يسعى الأبيض إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة . الزمالك ضد طنطا

وفى ذات السياق عرض أحد الوكلاء خدمات الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، على مسئولى الزمالك، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، من أجل قيادة التعاون السعودى، حيث تفاضل الإدارة البيضاء بين أكثر من مرشح فى التوقيت الحالى من أجل قيادة الزمالك، حيث استقبلت الإدارة البيضاء عددا كبيرا من السير الذاتية للمدربين المرشحين خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار الأفضل من بينهم لخلافة كارتيرون، وتم ترشيح أروابارينا من قبل لقيادة الأهلى فى 2018. موعد مباراة الزمالك .. مرتضى منصور: تلقينا عرضين لـ مصطفى محمد أحدهما مقابل 5 ملايين يورو كشف المستشار مرتضى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة العروض التي تلقاها المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول من الدوري التركي. الزمالك ضد طنطا

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "تلقينا عرضين لمصطفى محمد الأول مقابل 5 ملايين يورو والثاني 3 ملايين" الزمالك ضد طنطا

أضاف مرتضى منصور: "أنا لست كاره للشعب التركي ولكن لأردوغان وحكومته". الزمالك ضد طنطا

تابع مرتضى منصور أن العرضين سيتم طرحهما على مجلس إدارة النادي لبحث الأمر واتخاذ قرار نهائي بشأنه لحسم مستقبل اللاعب.

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موعد مباراة الزمالك