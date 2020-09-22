شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الأهلي سيناريو حال رفض المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق تمديد عقده، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم، واستقر مسئولو الأهلي على بيع المهاجم الدولي نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وحدد الأهلي الحد الأدني لبيع أزارو وهو 2 مليون دولار، وذلك بعد رفض مقترح الاتفاق السعودي بشراء اللاعب نهائياً مقابل 400 الف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودي لكي يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك ،عقب رفضه استكمال مدة اعارته هذا الموسم.

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ورفض الأهلي مناقشة عرض الاتفاق السعودي لشراء ازارو وكذلك أي عرض أخر تقل قيمته عن 2 مليون دولار، خاصة بعد رفض عرض صيني للاعب وصلت قيمته لـ10 مليون دولار من موسمين فقط وبالتالي فليس من الطبيعي أن يتم بيعه بقيمة أقل من المبلغ المُحدد.

ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق من الأجازة التي يقضيها في بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك بعد قطع إعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي.