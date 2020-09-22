شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه الاتصالات وديا الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين ، إقامة مباراة ودية أمام فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في ختام الأسبوع الأول من المعسكر المفتوح الذي ينتهي بنهايةًالشهر الجاري

ويتدرب منتخب مصر للشباب علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين وياتي ذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

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كما حرص دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية علي زيارة المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب الوطني لكرة القدم المقام بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة

وأطمئن المشرف علي المنتخب علي إعداد الفريق وتوقيتات المباريات الودية خلال الشهر المقبل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين قبل الدخول في معسكر مغلق بداية الأسبوع الأول من اكتوبر المقبل

يذكر أن منتخب الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021