شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يقود ميلان إلى تجاوز بولونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على ضيفه بولونيا 2-صفر الاثنين في ختام المرحلة الأولى من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ويرفع المهاجم العملاق رصيده من الأهداف في الدوري إلى 134 هدفاً مع 3 فرق.

وعلى ملعب "جيوسيبي مياتسا" في ميلانو، كاد بولونيا أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط الأول إثر خطأ دفاعي من أصحاب الارض استغله روبرتو سوريانو بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم بعد اصطدامها باحد المدافعين.

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وظهرت خطورة إبراهيموفيتش بعد تمريرة داخل المنطقة من دافيد كالابريا، فراوغ مدافع بولونيا وسدد بجانب القائم ، قبل أن يتحول السويدي إلى ممرر لكرة عرضية صدها الحارس البولندي لوكس سكوروبسكي وتهيأت أمام الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر الذي أطاح بها فوق المرمى الخالي من حارسه.

ولم يتأخر إبراهيموفيتش المتربص داخل المنطقة في هز شباك الفريق الضيف بعدما ارتقى لتمريرة عرضية من المدافع الفرنسي تيو هرنانديز حولها برأسه في الشباك بعد 35 دقيقة من بداية المباراة، قبل أن يسجل زلاتان نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وطرد الحكم مدافع بولونيا الهولندي ميتشل دايكس في الدقيقة 88 لنيله بطاقة صفراء ثانية.