شكرا لقرائتكم سيتي يفتتح مشواره في الدوري بالفوز على وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3 -1 يوم الاثنين في المرحلة الثانية من المسابقة.

وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة رد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون لكن المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.