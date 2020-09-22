شكرا لقرائتكم الشارقة "يمزق" شباك التعاون وينعش آماله بالتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون السعودي مسلسل خسائره بعد تلقيه الهزيمة الثالثة توالياً أمام نظيره الشارقة الإماراتي 6-صفر في مواجهة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقدّم التعاون أداءً جيداً في الشوط الأول بعدما فرض سيطرته خاصة في النصف ساعة الأولى والتي أعتمد فيها الشارقة على الهجمات المرتدة، وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه ربيع سفياني الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد الرشيدي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 45+1 تمكن الشارقة من اقتناص هدف السبق عن طريق لاعبه سيف راشد الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي إيغور كورنادو وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

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وفي الشوط الثاني واصل الشارقة سيطرته وسط استسلام تام من التعاون حيث نجح البرازيلي ويلتون بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه كايو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس كاسيو.

وواصل الشارقة هجومه ونجح لاعبه محمد عبدالباسط بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 عقب تلقيه تمريرة من زميله خالد باوزير ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك التعاون، وعند الدقيقة 57 ارتكب حارس التعاون كاسيو خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد كرة ليخطفها مواطنه ويلتون ويسددها في الشباك.

وكثّف الشارقة هجومه وتوج مهاجمه البرازيلي ويلتون نجوميته بتسجيل الهاتريك عند الدقيقة 61 بعدما حول عرضية مواطنه إيغور كورنادو برأسه في شباك التعاون، وعند الدقيقة 68 تمكن البرازيلي كايو مهاجم الشارقة من تسجيل الهدف السادس بعد متابعته لتسديدة مواطنه ايغور العائدة من حارس التعاون ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشارقة إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن الدحيل المتصدر، وبقي التعاون على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع إلى المركز الأخير.