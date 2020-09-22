شكرا لقرائتكم أهلي جدة يلاقي استقلال طهران في ختام دور المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض أهلي جدة يوم الأربعاء مباراته الأخيرة في دور المجموعات عندما يواجه استقلال طهران الإيراني الباحث عن التأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2020.

وضمن الأهلي تأهله للدور ثمن النهائي مبكراً وتحديداً عقب فوزه أمام الشرطة العراقي في المرحلة الثالثة ليثبت أقدامه في صدارة المجموعة، على الرغم من خسارته في مباراته السابقة أمام الشرطة العراقي إلا أنها لم تؤثر على موقعه حيث ضمن التأهل وهو بالمركز الأول.

وفي المقابل ستكون مهمة استقلال طهران معقدة إذا ما أراد التأهل، حيث سيحتاج إلى الطريق الصعب لضمان وصوله للدور ثمن النهائي، إذ يحتاج إلى الفوز على الأهلي بفارق هدفين ليضمن تأهله للدور الثاني بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه الشرطة العراقي برصيد 5 نقاط، ويحتل استقلال طهران المركز الثالث برصيد نقطتين.