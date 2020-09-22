شكرا لقرائتكم تياغو سيلفا يريد اللعب في كأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا المنضم حديثا لتشيلسي، إنه يريد اللعب في نسخة جديدة لكأس العالم لكرة القدم وحصد الألقاب في إنجلترا بعدما بدأ تحديا كبيرا رغم تقدمه في العمر.

ووقع مدافع باريس سان جيرمان السابق، الذي بلغ عامه 36 يوم الثلاثاء، على عقد لموسم واحد مع تشيلسي مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرا، وقال إنه لا يستطيع الانتظار حتى يبدأ مسيرته.

وقال سيلفا لموقع تشيلسي: في المعتاد في سن 35 أو 36 يرحل اللاعبون عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكني أفعل الأمور بشكل مختلف، ساعدني كثيرا الاستقبال الدافئ جدا خاصة من المدرب فرانك لامبارد الذي كان يلعب كرة القدم حتى وقت قريب، لأن في كرة القدم هناك بعض الأفكار المسبقة تتعلق بعمر اللاعبين.

Advertisements

وسيكون سيلفا، الذي خاض 89 مباراة مع البرازيل وشارك في كأس العالم ثلاث مرات، بلغ عامه 38 عندما تلعب كأس العالم القادمة في 2022.

وزاد سيلفا: إمكانية اللعب في نسخة جديدة لكأس العالم من الأمور التي تدفعني أيضا. سيكون عمري حوالي 38 عاما بحلول هذا الوقت وأنا متحمس جدا لكي أكون في حالة لائقة، وما يحفزني بشكل يومي هو التعطش للفوز، الفوز بكل شيء ممكن، بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي، أصبح هدفي الأساسي إحراز اللقب وأنا متأكد أننا سنقاتل في كل خطوة بالطريق.

وغاب سيلفا عن أول مباراتين لتشيلسي في الدوري، آخرها الخسارة 2-0 أمام ليفربول حامل اللقب يوم الأحد، بينما يلعب النادي اللندني مع وست بروميتش ألبيون يوم السبت المقبل.