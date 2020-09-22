شكرا لقرائتكم مدرب وولفرهامبتون يرغب بتعويض رحيل جوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز أنه يجب على ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تدعيم خط الهجوم قبل غلق باب الانتقالات بعد انتقال ديوغو جوتا إلى ليفربول.

ورغم أن الجناح دانييل بودينس ظهر بشكل رائع في دور هجومي متقدم، خلال الخسارة 3-1 أمام مانشستر سيتي في الدوري يوم الاثنين، طالب نونو بتعزيز التشكيلة.

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وقال نونو: يتعلق الأمر بوجود تشكيلة لديها الحلول، نشعر أن اللاعبين الموجودين في هذا المركز بالملعب يملكون إمكانيات كبيرة لكن في الوقت ذاته نحن نحتاج إلى المزيد من التحسن حتى يكون بوسعنا أن نصبح أكثر حسما في اللحظة الأخيرة، وقبل غلق باب الانتقالات، يجب تدعيم تشكيلتنا، يجب أن تصبح أكثر توازنا، ونحن نعمل على ذلك.

وضم وولفرهامبتون، الذي باع مدافعه صاحب الخبرة مات دوهرتي إلى توتنهام هوتسبير قبل انطلاق الموسم، ماتيا ساركيتش وفابيو سيلفا وفرناندو مارسال وفيتينيا وكي-يانا هوفر، وذكرت تقارير أنه يتفاوض مع برشلونة لضم الظهير الأيمن نيلسون سميدو.

ويغلق باب الانتقالات في الخامس من أكتوبر الجاري.