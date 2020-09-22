تعليق عودة محتملة للجماهير للملاعب البريطانية بسبب ارتفاع حالات كورونا

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لندن: أعلن وزير الدولة البريطاني مايكل غوف الثلاثاء أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير الى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتبارا من الاول من اكتوبر، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات حيث تم السماح بتواجد الف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

إلا ان غوف اعتبر أن "إعادة فتح (الملاعب) لأعداد كبيرة" لن تكون ملائمة في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة كبيرة للاتحادات الرياضية والاندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء "كوفيد-19".

وقال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الامر لم يتعلق ابدا بملاعب ممتلئة بالمشجعين".

وتابع "نبحث راهنا في كيفية ايقاف هذا البرنامج موقتا ولكن ما نريد القيام به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير ما إن تسمح الظروف بذلك".

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف ابواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

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وحذّر مسؤولون رياضيون من خسائر فادحة وهائلة بسبب توقف الايرادات من بيع التذاكر.

وأشارت تقارير صحافية أن قادة من اكثر من مئة اتحاد توجهوا برسالة مكتوبة الى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبوا فيها بتمويل طارئ.

وشدد المدير التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي على اهمية عودة قريبة للجماهير الى الملاعب نظرا لما تواجهه الاندية من خسائر كبيرة.

وقال في تصريح لشبكة "بي بي سي" إنه "علينا إعادة المشجعين إلى الملعب في أسرع وقت ممكن - هذا هو الشيء الكبير المفقود، اقتصاديا أو غير ذلك - نحن بحاجة إلى المشجعين مرة أخرى داخل الملاعب لجميع الأسباب وهي الأولوية الأولى".

واضاف "أعتقد أنه ربما يكون هناك تصور لاقتصاد الرابطة يمكن أن يصمد أمام أي شيء تقريباً، ولكن إذا خسرت 700 مليون جنيه من الميزانية المخطط لها، فسوف يؤثر ذلك على الأمور وكان على الأندية اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية".

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