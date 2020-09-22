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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يكشف عن 3 كلمات لا يحبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلا: "لا أحب ثلاث كلمات هى: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل".
الحضرى
فى سياق متصل، تحدث عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطنى، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسي بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".
وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، قال "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الآن خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".
وهنأ عصام الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، معلقاً "الدورى البطولة المفضلة للأهلى".
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