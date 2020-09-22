شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يكشف عن 3 كلمات لا يحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلا: "لا أحب ثلاث كلمات هى: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل".

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الحضرى

فى سياق متصل، تحدث عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطنى، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسي بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، قال "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الآن خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

وهنأ عصام الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، معلقاً "الدورى البطولة المفضلة للأهلى".