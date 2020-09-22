اخبار الرياضه

عصام الحضرى يكشف عن 3 كلمات لا يحبها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يكشف عن 3 كلمات لا يحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلا: "لا أحب ثلاث كلمات هى: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل". 

 

Advertisements

الحضرى

فى سياق متصل، تحدث عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطنى، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسي بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى لكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، قال "أنا بحب جنش وهو حارس جيد لكن هو الآن خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

وهنأ عصام الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، معلقاً "الدورى البطولة المفضلة للأهلى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضرى يكشف عن 3 كلمات لا يحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا