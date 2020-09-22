شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تنظم احتفالية كبرى للاحتفال بفوز الأهلى بالدورى ولقب نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، راعية النادي الأهلي، مع إدارة النادى الأحمر على تنظيم احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة للاحتفال بفوز الأهلى ببطولة الدورى العام، وكذلك ذكرى مرور 20 عاماً على فوز الفريق الأحمر بلقب نادى القرن الأفريقى، ويعقد مسئولو الأهلى جلسة مع اللجنة المشكلة من شركة بريزنتيشن للاتفاق بشكل نهائى على مكان وموعد الاحتفالية وكذلك جميع البنود والتفاصيل الخاصة بالحفل.

وكان مجلس الأهلي قد قرر إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة "برزنتيشين" الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة "برزنتيشين" ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.