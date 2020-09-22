وادى دجلة ينظم بطولة CIB الدولية للاسكواش للعام الثانى على التوالى

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يشارك ضمن الأبطال ثلاثة من أبطال أندية وادى دجلة يتنافسون فى البطولة، وهم نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، وعلي فرج المصنف الثاني على مستوى العالم، بالإضافة إلى كريم عبد الجواد المصنف الثالث.
ومن جانبه، أكد كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة "نسعى في مجموعة أندية وادى دجلة إلى إعداد أبطال قادرين على المساهمة في ريادة الرياضة المصرية والمنافسة على المستوى المحلي والدولي واقتناص الألقاب في المحافل العالمية. كما أثبتت أكاديمية الإسكواش الخاصة بوادى دجلة، والتي تعد أكبر أكاديمية للإسكواش في العالم وتضم 2500 لاعبًا ولاعبة من أعضاء النادي، تفوق وتميز أبطالنا، إلى جانب تنظيم النادي لبطولة دولية مدرجة ضمن أجندة اتحاد اللاعبين المحترفين، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لاكتشاف المواهب ورعايتهم ليصبحوا أبطال الغد".
تتمثل أهمية تلك البطولة لكونها إحدى البطولات البلاتينية طبًقا لتصنيف الاتحاد الدولى، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار لتقسم بالتساوى بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمى للرجال وثمانية لاعبات فى تصنيف السيدات.
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