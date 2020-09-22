شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يفاضل بين مروان محسن وحسام حسن لمباراتى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين الثنائى مروان محسن مهاجم الأهلى وحسام حسن مهاجم سموحة لاختيار لاعب منهما للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل فى شهر نوفمبر فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويتخلله مباراتان أمام توجو فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون، بجانب مصطفى محمد، وأحمد حسن كوكا المحترف بصفوف باناثينكوس اليونانى بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق اليونانى والفوز معهم بلقب الدوري.

ويحسم حسام البدري نهاية شهر أكتوبر المقبل للإعلان عن القائمة النهائية لمباراتى توجو والتى تتطلب تحقيق الفوز فى المباراتين من أجل المنافسة علي التأهل لكأس امم افريقيا 2022.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.