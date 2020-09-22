شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تقيم حفل ختام "تحدى الشباب 2020" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حفل ختام مبادرة "تحدى الشباب 2020"، والتى أطلقتها شهر يناير الماضى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، وذلك يوم الخميس المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة، ويتم خلال الحفل تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، بحضور وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، السيد جيرمي هوبنكز مسئول منظمة اليونيسيف بمصر، السيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

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وتتضمن فعاليات الحفل عرض فيديو الفرق الفائزة المتأهلة للمرحلة المقبلة، وتختتم الفعاليات بفتح حوار ومناقشات مع الشباب الفائز من المشرعات الفائزة ، يعقبه توزيع الشهادات.

يذكر أن المبادرة تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في عشرة محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية من خلال تنفيذ عدد من ورش تدريب مدربين من برنامج مشواري وبرنامج القيادات الشبابية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 معسكرا، وتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة ويحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة، على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة علي المستوى العالمى فى المسابقة العالمية "تحدى الشباب" فى إطار مبادرة جيل منطلق العالمية وستحصل هذه الفرق علي تمويل إضافي لحاضنة ريادة الاعمال.