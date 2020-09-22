شكرا لقرائتكم خبر عن الفلوس وأفريقيا سبب رفض الأهلى العرض التركى لاستعارة رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى كواليس العرض التركى الذى تلقاه مؤخراً وتم رفضه من إدارة النادى، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وقال المصدر إن العرض كان على سبيل الإعارة لمدة موسم مجاناً، مع وضع بند فى العقد يمنح النادى التركى الأولوية فى شراء اللاعب الدولى، وكشف المصدر أن سبب رفض العرض هو عدم حصول النادى على أى أموال نظير الإعارة من ناحية، كما أن انتقال اللاعب كان سيكون فى الوقت الحالى وبالتالى لن يشارك ربيعة فيما تبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو ما رفضه الجهاز الفنى فى ظل النقص الكبير فى عدد المدافعين حالياً.

وفى سياق آخر اقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.