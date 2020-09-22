شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تتمسك بتصنيف الهيئات لاعتماد عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بمسئولى اللجنة الأولمبية المصرية، فى كتابة خطاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد فيه ملاحظات اللجنة الأولمبية المصرية على الخطاب الأخير الذى أرسلته "فيفا" إلى الجبلاية بشأن إقامة الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، والذى تمسكت فيه الأولمبية بحقوقها فى عدم إجراء الانتخابات قبل اعتماد التصنيف.

وتمسك مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات لاتحاد الكرة وفقاً لقانون الرياضة، حيث لا يحق للاتحاد الدعوة إلى الجمعية العمومية إلا قبل اعتماد التصنيف، ويعتبر آخر يوم يحق لاتحاد الكرة للدعوة للجمعية العمومية فى 31 أكتوبر المقبل من إقامة انتخابات تكميلية، وإن لم يدعو فى هذا الموعد لا يجوز إقامة انتخابات هذا العام.

وكان ”الخليج 365” قد حصل على نسخة من خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المرسل للجنة الخماسية الحالية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، والذى يطلب فيه الانتهاء من الملفات المكلف بها اللجنة، مثل تعديل اللائحة، وإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب فيفا على النحو التالى..

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"قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية فى مصر، فيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية فى تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى، وفقا للقانون المصرى لسنة 2017، وفى هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير فى القانون المصرى أو فى اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، ما يمنح اللجنة الوطنية الحق فى إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم، للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية".

وأخيرا نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم 2019 - 2020 تم استئنافها فى أوائل أغسطس 2002 وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر 2020، وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى 30 نوفمبر 2002، من أجل الانتهاء من كل المهام التى كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائى بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة، مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة، ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالى فى اللائحة الجديدة يتضمن موعداً محدداً ونهائياً لإجراء الانتخابات "فى اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التى تعقد للانتخابات والتى يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر 2020 على أقصى تقدير.

طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ خطوات عقابية أخرى.

نشكركم لتعاونكم فى العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا".