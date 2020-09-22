شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يخطط لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا مباراة الفريق اليوم أمام الزمالك فى الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى، ولديه أكثر من حافز لتحقيق الفوز على الفريق الذى كان يلعب بين صفوفه عندما كان لاعبا داخل المستطيل الأخضر، وكذلك المواجهة معه بعد أن اتجه إلى عالم التدريب، حيث يلتقى طنطا مع الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم باستاد القاهرة، وتعد مباراة اليوم الثانية لرضا عبد العال فى قيادة أبناء السيد البدوى بعد تولى المهمة خلفا لأيمن المزين، بينما اللقاء الثانى لطارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك بعد رحيل كارتيرون.

ويمتلك رضا عبد العال عدة دوافع للفوز على الفريق الأبيض منها اقتناص النقاط الثلاثة لفريقه، وكذلك رد الاعتبار أمام الزمالك، خاصة أن عبد العال سبق والتقى مع الزمالك منذ 7 سنوات، عندما كان مديرا فنيا لفريق طنطا أيضا، إلا أنه تلقى هزيمة ثقيلة أمام أبناء ميت عقبة.

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تولى رضا عبد العال قيادة طنطا في الفترة من 2009/2010 الى 2013/2014 ، التقى خلالها مع الزمالك مباراة واحدة في كأس مصر ، وبالتحديد 22 أكتوبر عام 2013، في دور الـ 16 من بطولة الكأس، وفاز الزمالك برباعية نظيفة سجلها احمد عيد عبد الملك ، و حازم إمام ، و أحمد جعفر ، و أحمد على ، فهل يرد رضا عبد العال الاعتبار بعد 7 سنوات أمام الزمالك .

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى للدورى برصيد 55 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق فاز فى 16 وتعادل 7 وخسر 5، أحرز لاعبوه 37 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا، وخسر آخر مبارياته أمام أسوان بهدف مقابل لا شىء.

بينما يدخل طنطا المباراة فى المركز الأخير بالمسابقة برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها بالدورى فاز فى مباراتين وتعادل فى 12 وخسر 14، أحرز لاعبوه 16 هدفا ومنى مرماه بـ44 هدفا، وتعادل فى آخر مبارياته على ملعبه أمام نادى مصر سلبيا.