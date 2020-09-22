ZED للاستثمار الرياضي تستحوذ على أحد أندية الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أعلن إيهاب لهيطة، مدير قطاع الرياضة، في شركة زد للاستثمار الرياضي، عن اقتراب الشركة من الاستحواذ عن نادي في الدوري الممتاز.
وأضاف لهيطة من خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاستحواذ على أحد الأندية في الدوري الممتاز، مضيفًا أنه لن يتم الكشف عن النادي في الوقت الحالي، قائلا: "سيتم الكشف عن النادي في الوقت المناسب."
وكان رجل الأعمال الشاب أنسي ساويرس، مسؤول شركة ZED للاستثمار الرياضي، قد أكد أن طموح الشركة هو تأسيس فريق منافس في الدوري المصري.
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