تقارير: فتح تحقيق ضد سواريز لحصوله على الجنسية الإيطالية بالغش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فتحت شرطة بيروجيا تحقيقاً ضد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، بعدما وجدت مخالفات في اختبار المهاجم الأورجوياني أثناء الحصول على جواز السفر الإيطالي.

وكان سواريز يحاول الحصول على الجنسية الإيطالية، حتى يتمكن من الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

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ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن تحقيقات المُدعي العام في بيروجيا، كشفت أنه تم الاتفاق على أسئلة اختبار اللغة الإيطالية لسواريز، وحصل على درجة النجاح قبل حتى تحديد مكان إجراء الامتحان.

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز حصل على جواز السفر الإيطالي بالغش، حيث حصل على أسئلة الامتحان مسبقاً وكان يعلم بدرجته.

جدير بالذكر أن أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس سبق وأكد أنه لن يتعاقد مع سواريز بسبب طول الفترة التي ستجعله يحصل على جواز السفر الإيطالي.