اتحاد الكرة يكشف عن موعد الإعلان عن قميص المنتخب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
كشف حمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، عن إعلان شركة بوما قمصان المنتخب المصري ضمن 17 منتخبا سيتم الإعلان عن زيهم الجديد يوم 5 أكتوبر المقبل.
وأوضح زاهر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 6 منتخبات مصرية بالمراحل السنية المختلفة سترتدي قمصان بوما الجديدة.
وحصل يلا كورة على صور من قميص المنتخب الجديد، حيث سيميزه اللون الأحمر مع رسم دقيق على القميص مستوحي من اللغة الهيروغليفية، لتعبر عن الحضارة المصرية.
وسيكون الطقم البديل باللون الأبيض، مع أساور أكمام حمراء.
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