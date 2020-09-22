خاص.. بناءً على طلب فايلر.. ثالث العائدين من الإعارة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق، طلب عودة عمار حمدي صانع الألعاب المعار لفريق طلائع الجيش، بداية من الموسم المقبل.

وانتقل عمار حمدي لنادي الجيش شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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وأكد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن عمار سيعود للانتظام مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية إعارته للطلائع.

وكان فايلر طلب إنهاء إعارة محمد شريف من إنبي، وأكرم توفيق من الجونة، وعودتهما للفريق بداية من الموسم المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، فيما يستعد لخوض نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر القادم.