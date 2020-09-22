مصدر بالاتفاق يكشف كواليس طلب التعاقد مع أزارو وموقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في نادي الاتفاق السعودي، أن المغربي وليد أزارو أبدى موافقة على العودة من جديد لصفوف الفريق بعد عرض جديد من الفريق.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق تحدث مع أزارو على مبدأ العودة للفريق من جديد من أجل التحضير للموسم الجديد وهو ما وافق عليه اللاعب.

وأكمل المصدر أن إدارة الاتفاق تحركت من هذا المنطلق للحديث مع إدارة الأهلي بشأن الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي مقابل 300 ألف دولار بالإضافة إلى سداد 100 ألف دولار مستحقة من إعارة اللاعب للاتفاق الموسم الماضي.

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وأضاف المصدر أن إدارة النادي الأهلي تحفظت على المقابل المادي المعروض، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي قد قرر إعارة أزارو خلال يناير الماضي إلى الاتفاق لمدة 6 شهور، وعرضت إدارة النادي السعودي على اللاعب تمديد العقد من أجل إنهاء الدوري لكن أزارو رفض بسبب خلافات مادية، مما جعل النادي يخاطب الاتحاد السعودي لوضع المغربي على القائمة السوداء والمحظور التعامل معهم من جانب الأندية السعودية.

وأختتم المصدر أن الإدارة السعودية سوف تخاطب الاتحاد من أجل رفع اسم أزارو من على هذه القائمة.

وينتظر النادي الأهلي عودة أزارو من المغرب وذلك لحسم الأمور الخاصة بمستقبله.