ناصر ماهر يتحدث عن.. هدف المنتخب والعودة للأهلي ورد فعل الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي والمُعار لصفوف سموحة حتي نهاية هذا الموسم، إن هدفه الأول وتركيزه في الوقت الحالي ينصب علي الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول في شهر نوفمبر القادم تحت قيادة حسام البدري وأن يصبح واحدا من ضمن عناصره الأساسية.

وأضاف ناصر ماهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أبذل قصاري جهدي من أجل أن يتم استدعائي لمعسكر المنتخب الأول وهو السبب الذي جعلني أرحل عن النادي الأهلي بشكل مؤقت حتي أضمن المشاركة بشكل أساسي ومستمر".

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وأضاف:" الحمد لله أظهر بمستوي مميز في تجربة الإعارة مع الفريق السكندري ونجحت حتي الآن في صناعة 7 أهداف وتسجيل 5 أهداف أخرى قبل انتهاء الموسم الحالي بـ6 جولات كاملة، وأتمنى أن أستمر على نفس المستوي حتى أحقق هدفي ويتم الاستعانة بي في معسكر المنتخب الأول".

وواصل: "أشعر بوجود ردود فعل إيجابية من جماهير الكرة المصرية بسبب ما أقدمه مع سموحة وهو أمر يدفعني لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، خاصة وأنني مازالت أطمح أيضا في العودة لصفوف النادي الأهلي الذي شاركت معه في الموسم الماضي في 30 مباراة كاملة ما بين محلي وإفريقي".

وأنهى حديثه: "نركز كلاعبين وجهاز فني على أن نُنهي الموسم الحالي ضمن فرق المقدمة خاصة وأن الإدارة توفر كل سبل النجاح للفريق ككل".