4 تبديلات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام طنطا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يلتقي الزمالك أمام طنطا في تمام الثامنة مساءً، ضمن الأسبوع التاسع والعشرون، والمقررة على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما يحل طنطا في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

وخسر الزمالك مباراته الأولى تحت قيادةطارق يحيى أمام أسوان بهدف نظيف، فيما تعادل طنطا مباراته الأولى تحت قيادة رضا عبدالعال أمام نادي مصر سلبيا دون أهداف.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك عودة الرباعي أشرف بنشرقي، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما، وعبدالله جمعة، بعد غيابهما عن المباراة السابقة أمام أسوان.

كما سيستمر محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى، على حساب محمد أبو جبل.

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وسيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.